جونسون من أوكرانيا: بوتين يتخذ الغذاء "رهينة" وسنعمل مع كييف لتحريره

وعد رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون بمنح أوكرانيا "قدرة تحمل استراتيجية" للانتصار ‏على روسيا وأنه سيواصل تشديد العقوبات ضد رجال موسكو.‏

وبحسب الجارديان تعهد بالعمل مع كييف لتحرير الحبوب الغذائية للتصدير عبر البحر الأسود، الذى ‏وصفه بأنه "رهينة" من قبل فلاديمير بوتين.‏

قال جونسون: "سنعمل معًا لتحرير الحبوب التى يحتجزها بوتين الآن كرهائن، وحرمان الناس فى جميع ‏أنحاء العالم من الطعام الذى يحتاجون إليه"‏

وتابع جونسون: "لكن علينا أن نواجه حقيقة أنه على بعد ساعتين فقط، يستمر الهجوم البربرى على ‏الأبرياء تمامًا، والبلدات والقرى تحولت إلى أنقاض"، ويقول أنه كانت هناك أدلة مستمرة على ‏الاستهداف المتعمد للمدنيين و"ما هو بلا شك جريمة حرب".‏

وأشار رئيس الوزراء البريطانى أنه "يتفهم تمامًا" سبب "عدم قدرة زيلينسكى وشعبه على التنازل مع ‏بوتين"، قائلا: "كل الأدلة تظهر أن القوات الروسية تعانى من ضغوط شديدة وتكبد خسائر فادحة وعلى ‏الرغم من ذلك، بعد 114 يومًا من الهجوم، "لم يحققوا الأهداف التى حددوها للأسبوع الأول"‏

وصل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون العاصمة الأوكرانية كييف، لبحث عدة ملفات والحرب ‏الروسية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى زيارته الثانية منذ بدء الحرب فى أوكرانيا.‏

وأعلنت السلطات البريطانية، عزمها تنظيم برامج تدريب لآلاف الجنود الأوكرانيين، ومن جانبه قال ‏الرئيس الأوكراني: "لدينا مع رئيس الوزراء البريطانى رؤية مشتركة لانتصار أوكرانيا وممتنون للدعم ‏القوي".‏