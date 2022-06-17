جونسون من أوكرانيا: بوتين يتخذ الغذاء "رهينة" وسنعمل مع كييف لتحريره

وعد رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون بمنح أوكرانيا "قدرة تحمل استراتيجية" للانتصار على روسيا وأنه سيواصل تشديد العقوبات ضد رجال موسكو.
وبحسب الجارديان تعهد بالعمل مع كييف لتحرير الحبوب الغذائية للتصدير عبر البحر الأسود، الذى وصفه بأنه "رهينة" من قبل فلاديمير بوتين.
قال جونسون: "سنعمل معًا لتحرير الحبوب التى يحتجزها بوتين الآن كرهائن، وحرمان الناس فى جميع أنحاء العالم من الطعام الذى يحتاجون إليه"
وتابع جونسون: "لكن علينا أن نواجه حقيقة أنه على بعد ساعتين فقط، يستمر الهجوم البربرى على الأبرياء تمامًا، والبلدات والقرى تحولت إلى أنقاض"، ويقول أنه كانت هناك أدلة مستمرة على الاستهداف المتعمد للمدنيين و"ما هو بلا شك جريمة حرب".
وأشار رئيس الوزراء البريطانى أنه "يتفهم تمامًا" سبب "عدم قدرة زيلينسكى وشعبه على التنازل مع بوتين"، قائلا: "كل الأدلة تظهر أن القوات الروسية تعانى من ضغوط شديدة وتكبد خسائر فادحة وعلى الرغم من ذلك، بعد 114 يومًا من الهجوم، "لم يحققوا الأهداف التى حددوها للأسبوع الأول"
وصل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون العاصمة الأوكرانية كييف، لبحث عدة ملفات والحرب الروسية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى زيارته الثانية منذ بدء الحرب فى أوكرانيا.
وأعلنت السلطات البريطانية، عزمها تنظيم برامج تدريب لآلاف الجنود الأوكرانيين، ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني: "لدينا مع رئيس الوزراء البريطانى رؤية مشتركة لانتصار أوكرانيا وممتنون للدعم القوي".
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