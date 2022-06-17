"جوز سهام قتلها وهى نايمة علشان عايز فلوس".. فيديو

كتب أحمد عبد الهادي

قال كريم أحد أقارب ضحية الغدر التي فقدت حياتها على يد زوجها القعيد فى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، أنه فوجئ بالأهالي يصرخون في الشارع، بسبب مقتل بنت خالته على يد زوجها بالمنزل أثناء نومها، وبالفعل انطلق مسرعا للمنزل أثناء تواجد أجهزة الأمن، حتى شاهد جثتها ملقاة على الأرض وبها عدد كبير من الطعنات في وجهها، وأيضا رأسها، مؤكدا أنها أخلصت لزوجها ونجحت فى توفير متطلبات أولادها، من خلال عملها، وعندما سقط زوجها المتهم من الطابق الرابع أثناء إصلاح الدش أصيب بشلل، وظلت هى تخدمه وتنفق عليه وعلى أولادها وتجاهلت بعدما تحول إلى قعيد، سوء معاملته لها وأولاده عندما كان بقوته.





وكشفت تحقيقات مقتل ربة منزل في الزاوية الحمراء، أن زوجها القعيد على كرسٍي متحرك، استغل نومها وضربها بشاكوش على رأسها، ثم تعدى عليها بسكين وسدد لها العديد من الطعنات النافذة انتقاما منها بسبب عدم أعطائه أموالا.

وأضافت التحقيقات، أن الحادث ارتكبه المتهم فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما عقد النية على قتلها وأثناء نومها تعدى عليها بشاكوش ثم سكين، وبعد ذلك وضعها أسفل السرير الخاص بهما بعدما ارتكب الواقعة وتأكد أنها توفيت بعد التعدى عليها وألقى القبض عليه وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأستطردت التحقيقات، أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهما 3 أبناء، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وشاكوش وتعدى عليها وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من القبض على عامل قتل زوجته بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات فى الرقبة والصدر، وتبين من خلال الفحص، أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات بينهما وألقى القبض عليه.