جارديان: تزايد مخاوف الركود مع تراجع سوق الأسهم العالمية ورفع معدلات الفائدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الاضطراب العالمى فى سوق الأسهم والعملات المشفرة وغيرها من الأصول الخطرة قد تسارعت وتيرتها، فى ظل مخاوف متزايدة بأن التضخم الذى أصبح خارج السيطرة ومعدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو يمكن أن تجتمع معا لتدفع العالم نحو الركود.

وتراجعت أسعار الأسهم فى آسيا يوم الجمعة فى بداية ما كان من المحتمل أن يكون يوما عصيبا أخر للمستثمرين المذعورين من قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش منذ ما يقرب من 30 عاما.

وسارت بنوك مركزية أخرى رائدة على دربه، منها بنك انجلترا والبنك السويسرى الوطنى، وقام الأخير بأعلى رفع للفائدة منذ 15 عاما، مما جعل خبراء الاقتصاد يهرولون لتعديل توقعاتهم للنمو إلى الأسفل.

وقال ستيفين إينس، محلل شركة إدارة الأصول إس بى أى فى هونج كونج، إنه لا يوجد أى محافظ بنك مركزى يستحق مكانه يضع أصول مكافحة التضخم على المحك، ويستورد تضخم أعلى للطاقة من خلال جعل العملة أكثر ضعفا.

وعلى الرغم من إعلان بنك اليابان يوم الجمعة أنه ملتزم بسياسته النقدية المتساهلة للغاية، إلا أنه أضاف أن رفع المعدل فى أماكن أخرى إشارة مشئومة للغاية لمستثمرى سوق الأسهم، أن السباق العالمى لرفع أسعار الفائدة ليس قريبا من خط النهاية.

ويعتقد الكثيرون أن الولايات المتحدة قد تكون فى حالة ركود بحلول العام المقبل، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود عالمى أوسع.

وعانت الأسهم فى أكبر اقتصاد فى العالم من أسوأ بداية لها خلال 60 عاما مع تراجع مؤشر S&P 500 القياسى 23% منذ يناير بعد خسارة 3.25% أخرى يوم الخميس. وقال محللون إن حالة المؤشر تشير إلى وجود فرصة بنسبة 85% لحدوث ركود فى الولايات المتحدة.