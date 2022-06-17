تعرف على جهود أمن القاهرة فى ضبط القضايا خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط العديد من القضايا المتهمين الهاربين من أحكام قضائية والخارجين عن القانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث ، من ضبط محكوم علیھ ھارب مطلوب التنفیذ علیھ فى 100 حكم بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت أكثر من 156 سنة ، وذلك فى إطار مواصلة جھود أجھزة وزارة الداخلیة المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم علیھم الھاربین، فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (صاحب شركة- مقیم بمواجھتھ بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا. بإجمالى حبس (156 (سنة و 6 أشھر. بدائرة قسم شرطة حلوان) مطلوب التنفیذ علیھ فى (100 (حكم حبس فى قضایا "تبدید – شیكات " وتم ضبطه وحبسه.

كما تمكن رجال المباحث ، من ضبط شخصین بالقاھرة بحوزتھما عدد من الھواتف المحمولة مجھولة المصدر ومھربة جمركیاً ، وذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا.. فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط شخصین بحوزتھما (عدد

60 ھاتف محمول "ماركات مختلفة" وجمیعھا مجھولة المصدر ومھربة جمركیاً) داخل محلین لبیع الھواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة البساتین

وبمواجھتھما إعترفا بحیازتھما للمضبوطات بقصد طرحھا للبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة ، حبس المتهمين.

ونجحت الحملات الأمنية ، فى ضبط كمیة كبیرة من مستحضرات التجمیل مجھولة المصدر داخل مخزن

بدون ترخیص بالقاھرة)

وفى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا.. فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مخزن مستحضرات تجمیل - كائن بدائرة قسم شرطة البساتین) لإدارتھ المخزن "بدون ترخیص" وإستغلالھ فى تجمیع وتعبئة مستحضرات التجمیل مُستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین، بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على (4900 عبوة مستحضرات تجمیل مختلفة الأنواع "جمیعھا مجھولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرھا" – 5 ماكینات تصنیع- كمیة من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة).

وبمواجھتھ إعترف بإدارتھ المصنع "بدون ترخیص" وحیازتھ للمضبوطات بقصد تصنیع مستحضرات

التجمیل وطرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وحبس المتهم.

كما تم ضبط كمیة من المواد المخدرة بحوزة شخصین بالقاھرة بقصد الإتجار ، وذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا من خلال تكثیف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، فقد تمكنت قوة أمنیة تابعة لمدیریة أمن القاھرة من ضبط (شخصین "یحملان جنسیة إحدى الدول" - مقیمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال إستقلالھما سیارتین بدائرة القسم.. بحوزتھما (كمیة من مخدر الآیس- مبلغ مالى- عدد 3 ھواتف محمول).

وبمواجھتھما إعترفا بحیازتھما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتھما غیر المشروعة، والھواتف المحمولة لتسھیل الإتصال بعملائھما ، والسیارتان لتسھیل تنقلاتھما ، وتم القبض عليهم وحبسهم .

ونجحت الحملات فى ضبط ملازم دراسیة مقلدة ومنسوخة بدون تصریح بحوزة مسئول عن مركز تعلیمى بالقاھرة.

وفى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما حمایة حقوق الملكیة الفكریة.. فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مركز تعلیمى- كائن بدائرة قسم شرطة البساتین) لقیامھ ببیع وتداول ملازم دراسیة خاصة بمراحل تعلیمیة غیر مصرح بتداولھا وبیعھا ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وعُثر بداخل المركز على (عدد 5650 ملزمة دراسیة "جمیعھا مقلدة ومنسوخة بدون تصریح من الجھات المختصة").

وبمواجھتھ إعترف بحیازتھ للمضبوطات بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم القبض علي المتهم وحبسه.

ونجحت الحملات فى ضبط أحد الأشخاص لقیامھ بسرقة حقيبة من داخل إحدى السیارات بالقاھرة

وفى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمدیریة أمن القاھرة من (أحد الأشخاص- مقیم بدائرة القسم) بأنھ حال قیامھ بركن السیارة ملكھ بجراج أحد المراكز التجاریة بدائرة القسم قام بترك باب السیارة غیر محكم الغلق سھواً، ولدى عودتھ إكتشف سرقة حقیبة خاصة بھ وبداخلھا (جھاز كمبیوتر محمول "لاب توب"- دفتر شیكات - جھاز ھارد دیسك - بعض الأوراق الخاصة بھ).. ولم یتھم أو یشتبھ فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنیات الحدیثة أمكن تحدید السیارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحدید مرتكب الواقعة (مقیم بدائرة قسم شرطة مصر الجدیدة).

وعقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھ وأمكن ضبطھ حال إستقلالھ السیارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجھتھ إعترف بإرتكاب الواقعة.. تم بإرشاده ضبط الحقیبة المستولى علیھا وبداخلھا كافة المسروقات، وبإستدعاء المجنى علیھ تعرف على المضبوطات وإتھمھ بالسرقة، وتم القبض عليه وحبسه.

وضبط رجال المباحث ، كمیة من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاھرة بقصد الإتجار وذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا من خلال تكثیف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة وأثناء مرور قوة أمنیة المعینة لملاحظة الحالة الأمنیة بدائرة قسم شرطة السلام أول بمدیریة أمن القاھرة إشتبھت فى أحد الأشخاص أثناء سیره حاملاً حقیبة وحال مشاھدتھ للقوات لاذ بالفرار ، على الفور قامت القوات بملاحقتھ وتمكنت من ضبطھ وتبین أن (لھ معلومات جنائیة - مقیم بمحافظة الإسكندریة) وبحوزتھ حقیبة بداخلھا (كمیة من مخدر الحشیش وزنت 200, 1 كیلوجرام - مبلغ مالى - ھاتف محمول).

وبمواجھتھ إعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطھ غیر المشروع، و الھاتف لتسھیل الإتصال بعملائه وتم القبض عليه وحبسه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين.