"بالسماعة والمنظار".. "أحمد" دكتور سيارات بالإسكندرية يحدد الأعطال فى دقائق.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع"، فيديو مع المهندس أحمد أبوضيف والمشهور بدكتور إصلاح السيارات باستخدام السماعة والمنظار لعلاج أعطال السيارات فى محافظة الإسكندرية.



وقال المهندس أحمد أبو ضيف صاحب ورشة لتصليح السيارات، أنه عمل في عدد من التوكيلات لتصليح السيارات واكتسب الخبر لتطوير المهنة الميكانيكا مستخدمة أدوات حديثة مثل السماعة والمنظار، وذلك للكشف عن الأعطال في جميع أجزاء السيارة، وذلك لتوفير الوقت والمبالغ المالية التي يتحملها صاحب السيارة.



وأضاف أحمد أبوضيف لـ" اليوم السابع"، أن السماعة التي يستخدمها هي مثل سماعة الطبيب ولا تختلف أن بها جزءا من الأسفل متصل بالسماعة لسماع ومعرفة تحديد مكان الأعطال بسهولة وتكون أكثرها في الموتور أو الدينمو أو طلمبة المياه أو أجزاء التشغيل لموتور السيارة.



وأشار أحمد أبو ضيف، أن السماعة والمنظار يساعدان في كشف الأعطال ورؤيتها داخل السيارة خاصة عند استخدام المنظار، وهو عبارة عن كاميرا صغيرة يتم توصيلها بجهاز كمبيوتر خاصة للأماكن الصغيرة داخل السيارة لتوضيحها وتحديد الأعطال بها، مضيفا أنه قام باختراع جهاز صغير على طريقة المنظار متخصص في ضخ زيت الفرامل وسحبه بدون استخدام البدلات بالسيارة.





وواضح أحمد أبو ضيف، أن أكثر المشكلات التي تواجه أصحاب وقائدي السيارات تكون في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وينصح بمتابعة الصيانة الدورية للسيارة من مياه وزيوت والكشف الدوري على كاوتش السيارة والقطع الميكانيكية وخاصة عندما تحدث صوتا عالية فلابد الكشف عليها فورا.



















