اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 04:02 م
أكرم القصاص
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انطلاق التمرين المشترك "المدافع الحديدي 2" بين البحرية الإماراتية والأمريكية

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:46 م
انطلاق التمرين المشترك "المدافع الحديدي 2" بين البحرية الإماراتية والأمريكية البحرية الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، انطلاق تمرين " المدافع الحديدي 22 " بين قواتنا البحرية الإماراتية ونظيرتها الأمريكية والذي يستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن التمرين المشترك يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي تمرين "المدافع الحديدي 22" ضمن خطط و برامج القوات البحرية التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

 


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