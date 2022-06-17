الكشف على 964 مواطنا بالقرى الأكثر احتياجا بقنا

قنا صابر سعيد - الشرقية - إيمان مهنى

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص لتقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 964 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 316 حالة طب اطفال، 228 حالة أمراض باطنة، 212 حالة جراحة العظام ، 105 حالة جراحة عامة، 71 حالة أمراض نساء وتوليد ، 32 حالة تنظيم الأسرة، " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 92 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 115 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المرحلة الأولي من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، قدمت الخدمات الطبية في يومها الخامس والأخير لعدد 10792 منتفعة، وبلغ إجمالي الحاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة 7645 سيدة، لتختتم بذلك المرحلة الأولي فعالياتها بتقديم الخدمة لعدد 56136 منتفعة بالمحافظة، وإجمالي الحاصلات علي وسائل 40478 سيدة، خلال الـ5 أيام السابقة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن المرحلة الأولي من حملة "حقك تنظمي" انطلقت يوم الأحد الماضي تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واختتمت مساء أمس الخميس، داخل 10 إدارات صحية هي "العاشر من رمضان، القنايات، الإبراهيمية، القرين، الحسينية، أولاد صقر، ديرب نجم، مشتول السوق، بلبيس، أبو حماد"، وقدمت خدماتها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد 224 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد 15 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من 116 طبيب مدرب، و 314 ممرضة، و 465 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، مع عمل الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد تنفيذ الحملة.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن المرحلة الثانية سيتم إنطلاقها بالمحافظة يوم الأحد القادم وتستمر لمدة 5 أيام أخري حتي الخميس 23 يونيو، وذلك داخل 9 إدارات صحية بالمحافظة هي "الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، ههيا، أبو كبير، صان الحجر، منشأة ابو عمر، الصالحية الجديدة"، وتستهدف الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمحافظة.