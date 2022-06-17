اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 02:06 م
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القبض على عامل لاتهامه بإشعال النار بسيارتين انتقاما من مالكيهما في كرداسة

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:44 م
القبض على عامل لاتهامه بإشعال النار بسيارتين انتقاما من مالكيهما في كرداسة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على عامل، لاتهامه بإشعال النار بسيارتين ملاكي، بسبب خلافات مع مالكيها، لطرده من العمل بمنطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد اتهام عامل بحرق سيارتين في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن المتهم تم طرده من العمل، فحرق السيارتين بسكب مادة مشتعلة عليهما، للانتقام من مالكيها.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

 


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