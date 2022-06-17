الطب البيطرى يضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مسئولو الطب البيطرى بأسوان، تنظيم حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه وفقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام أطباء المجازر بالمديرية وهم الدكتورة أسماء سلامة، والدكتورة ريم إسماعيل، وأيضاً كل من الدكتور محمد حمدى، والدكتور صلاح أحمد بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومختلف الجهات المعنية على مدار 4 أيام بتنفيذ حملات تفتيش مكبرة على محلات الأسماك وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق مدينتى أسوان ودراو.

وأضاف الدكتور أحمد صالح، أن هذه الحملات نجحت فى ضبط 32 كجم من اللحوم البقرى والضأن بمركز دراو، بجانب ضبط 69 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية بنصر النوبة، بالإضافة إلى ضبط 25 كجم من الدواجن واللحم المفروم بمنطقة حى المحمودية، وكذا ضبط 25 كم من اللحوم المصنعة والكبدة والرنجة والدواجن بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة.

وشملت هذه المضبوطات عرض وبيع لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم التحفظ عليها، لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير عدد 7 محاضر جنح أسوان أول، وقسم شرطة دراو، وقسم شرطة نصر النوبة وجارى اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة.