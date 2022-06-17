اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة الإيطالية: ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القردة إلى 71

الجمعة، 17 يونيو 2022 06:13 م
الصحة الإيطالية: ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القردة إلى 71 جدري القرود
ماجد تمراز

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القردة إلى 71، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 
 
يشار إلى أن فيروس جدرى القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.
 
وكانت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، قد اعلنت اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 574 حالة.

جدرى القردة

وزارة الصحة الايطالية

ايطاليا

اخبار ايطاليا

الجدرى



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