اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: منتدى سان بطرسبورج ينعقد هذا العام في ظروف وتحديات غير مسبوقة

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:39 م
الرئيس السيسي: منتدى سان بطرسبورج ينعقد هذا العام في ظروف وتحديات غير مسبوقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى ينعقد هذا العام في ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وذات طبيعة استراتيجية.

أضاف الرئيس السيسي في كلمة له بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي: "نأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، وخصوصا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف، ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى، تفتح المجال للنمو الاقتصادي العالمي، لاسيما في أعقاب حائجة كورونا الحادة".


الرئيس السيسيى

منتدى سان بطرسبورج

اخبار مصر

روسيا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: نأمل أن يخرج منتدى بطرسبرج بقرارات تخفف من الأزمة العالمية

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:29 م

"ذا ناشيونال إنترست" ترصد تعزيز مصر لعلاقتها مع أفريقيا فى عهد الرئيس السيسى

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:06 م

الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى باستحالة تقدم أى دولة بغياب الأمن والاستقرار

الجمعة، 17 يونيو 2022 11:50 ص

الرئيس السيسى لـ"مجتمع المال": أفريقيا أمانة فى رقبتكم.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 16 يونيو 2022 07:00 م

"مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف

الخميس، 16 يونيو 2022 01:29 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة