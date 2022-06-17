الرئيس السيسي: جائحة كورونا الحادة كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة

إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا الحادة كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

أضاف الرئيس السيسي في كلمة له بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي، أن جمهورية مصر العربية تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس التي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين ولرفاهية الشعبين.

وأكمل الرئيس قائلا: "لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا، في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة الوطنية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ليكون منصة مهمة للنهوض بالصناعة في أفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين".