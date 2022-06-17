وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الغارات الجوية الروسية أدت إلى مقتل أكثر من 200 من القوميين المتطرفين، وتدمير منظوماتين للصواريخ المضادة للطائرات (Buk-M1 وOsa-AKM) في دونيتسك، مضيفا أنه تم تدمير مستودع للذخيرة فى لوجانسك، و10 دبابات ومدرعات، بالإضافة إلى تدمير 6 قطع من المدفعية الميدانية و4 راجمات صواريخ خلال اليوم الماضي .

وأشار كوناشينكوف، إلى أن حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا بلغت، 205 طائرات، و131 مروحية، و1233 طائرة بدون طيار، و342 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى 3 آلاف و587 دبابة ومدرعة أخرى، و539 راجمة صواريخ، و2013 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3658 مركبة عسكرية خاصة.

