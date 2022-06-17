وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية، اليوم الجمعة: "إن الطيران الروسي دمر خلال الـ 24 ساعة الماضية مقرا لكتيبة (آروف) بالقرب من قرية بيسوتشين في منطقة خاركوف، بجانب مستودعين أوكرانيين للأسلحة و10 مواقع لإطلاق نيران المدفعية".

وأضاف كوناشينكوف: "لقد استهدفنا بصواريخ عالية الدقة من الجو 18 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 10 مواقع إطلاق مدفعية وبطاريات هاون أوكرانية، بما في ذلك ست بطاريات من طراز (غراد) في زايتسيفو وكورديموفكا ودزيرجينسك وباخموت وأرتيوموفو ومناطق أوشيريتينو بدونيتسك، كما تم تدمير مقر وحدة التشكيل القومي (آزوف) في مدينة بيسوشين بمنطقة خاركوف".

وأوضح أن القوات الروسية دمرت كذلك مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في المنطقتين السكنيتين سبورنو وفييمكا في دويتسك، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و 15 طائرة مسيرة.

ولفت كوناشينكوف إلى اعتراض صاروخ من نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "توتشكا-أو" الأوكراني في المنطقة السكنية كراسني لوش بلوجانسك، وكذلك ثمانية صواريخ " أوراجان" في مقاطعات تشيرنوبيفكا بمنطقة خيرسون وليبتسي بمنطقة خاركوف، وفيركنتوريتسكوي ونوفوسيلكا في جمهوريات دونيتسك الشعبية، ونيكولايفكا في جمهورية لوجانسك.

وفي فيما يتعلق بمسألة المرتزقة، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن تدفق المرتزقة الأجانب يسير بالاتجاه المعاكس على خلفية إخفاقات كييف.. وقال بهذا الصدد: "على خلفية العدد المتزايد من الإخفاقات العسكرية لنظام كييف والخسائر اليومية الهائلة في القوى البشرية والمعدات، لم ينخفض ​​تدفق المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا فحسب، بل يتجه في الواقع في الاتجاه المعاكس".