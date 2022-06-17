اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 08:22 ص
أكرم القصاص
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زيادة الإحتياطى الاستراتيجى لـ5 مليون علبة..

التخطيط: زيادة عدد ألبان الأطفال المدعمة لـ20.4 مليون علبة سنوياً

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:00 ص
التخطيط: زيادة عدد ألبان الأطفال المدعمة لـ20.4 مليون علبة سنوياً لبن أطفال ـ أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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عملت مصر على القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، بحيث تدعم  الدولة ألبان الأطفال بمبلغ كبير للغاية، بهدف الحفاظ على صحة الأطفال وتأمين الغذاء، حيث توفر الدولة  الألبان بصورة مطمئنة لحديثي الولادة ومن يعانون من أمراض التمثيل الغذائي أو حساسية الألبان.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كافة النواحي، إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015، 21/2022)، حيث وجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلاً عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014).

تم توفير 1129 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الأطفال المدعمة سنوياً لتصل إلى 20.4 مليون علبة، وزيادة الإحتياطي الاستراتيجي ليبلغ 5 مليون علبة، وتوفير رصيد يكفي لمدة 80 يوم.الاهتمام بتوفير صناعية وطنية تلبي إحتياجات السوق المحلي من ألبان الأطفال، من خلال إنشاء مصنع "لاكتو مصر" بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنوياً وليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.توافر الالبان العلاجية العلاجية موجودة في 25 مركزًا خاصًا على مستوى الجمهورية.

 

 


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