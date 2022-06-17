وذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، أنه وفقا للتقارير فإن سفينة "فاسيلى بيخ" كانت تحمل نظام صواريخ "تور سام" عندما ضربت .

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال توني رداكين، أن روسيا "خسرت استراتيجيا" الحرب في أوكرانيا، وأنها أصبحت الآن "قوة أكثر تضاؤلا" على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي مقارنة بعدة أشهر مضت.

