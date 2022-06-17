ارتفاع الأمواج وسرعة للرياح مع نشاط كبير للرحلات البحرية بالبحر الأحمر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، اليوم الجمعة لايف جديد من على أحد شواطئ البحر الأحمر والتي شهدت اليوم ارتفاع في الأمواج وسرعه في الرياح مع نشاط كبير في الحركة البحرية والرحلات المختلفة إلى الجزر البحرية المختلفة ومواقع الغوص.



وأبحرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عدد كبير من الرحلات البحرية المختلفة الي الجزر البحرية المختلفة ومواقع الغوص والتي تشهد اقبال كبير عليها من السياح خاصة الاوربين ، وكذلك السياحة الداخلية .



يذكر أن تقع بالنطاق الجغرافى لمحافظة البحر الأحمر قرابة 39 جزيرة بحرية متميزة تقع بالقرب من أغلبها مواقع غوص شهيرة تصل إليها السياح من كل العالم لممارسة رياضة الغوص فى أعماقها.. تعرف على أسماء تلك الجزر المختلفة :



ويمتلك ساحل البحر الأحمر على 521 جزيرة بطول الساحل مختلفة الأحجام، وتختلف أهمية كل منها طبقاً لموقعها الجغرافى ومساحتها ومدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى والاستخدام العسكرى.



تمتلك محافظة البحر الأحمر منها 39 جزيرة هى: جزيرة أم الكيان، مكورات، غانم، قيسوم، سيول، طويلة، جوبال، أم اللحيمات، الميتيين، شدوان، أم قمر، الفنادير، الجفتون الكبير، الجفتون الصغير، أبو منقار، أبو رمادة، أم جاويش الكبيرة، أم جاويش الصغيرة، سهل حشيش، سعدان، أم الجرسان، التوبيا البيضاء، التوبيا الحمراء، الأخوين، الكيزان، روكى، سيول، شواريت، محابيس، الزبرجد،مكوع، مريار، سيال، روابيل، كولالا، الدبيا، حلايب.



تعد 13 جزيرة منها توجد بمحيطها تجمعات سمكية ويمكن الصيد بمحيطها وهى ليست محميات، منها جزر الفنادير، مريار، سيال، روابيل، الديبا، الأخوين، أبو الكيزان، جزر مكورات، جزر قيسوم، الجوبال.



أمواج البحر الأحمر (1)



أمواج البحر الأحمر (2)



