وقالت "إيني" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" "إن "غازبروم" ستقوم بتسليمنا الكميات الفعلية نفسها بدون تغيير تقريبًا".

وكانت "إينى" قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن "غازبروم" أبلغتها بتخفيض محدود في إمدادات الغاز الطبيعي يعادل نحو 15%.

وأشار متحدث باسم عملاق الطاقة الإيطالي، في تصريح لوكالة "آدنكرونوس" إلى أن أسباب الخفض لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي، مؤكدا أن (إيني) تراقب الوضع باستمرار.