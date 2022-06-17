إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 11 شخص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية بلنصورة التابعة لنركز أبو قرقاص.



تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود عدد من المصابين.



وبالانتقال أفادت التحريات الأولية بإصابة 11 شخص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.





