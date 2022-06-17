إشادة عربية بجناح مصر المشارك في المنتدى الاقتصادى بسانت بطرسبرج

كتب إسلام سعيد

شهد الجناح المصرى، المشارك كضيف شرف المنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سانت بطرسبرج الدولى، إقبالًا كبيرًا من كبار المسئولين العرب المشاركين بفعاليات المنتدى، حيث استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عمر سلطان العلما وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى الإماراتى.

كما استقبلت وزيرة التجارة والصناعة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، الشيخ أحمد بن ناصر سفير قطر بروسيا، والسفير أحمد عبد الرحمن الساعاتى سفير البحرين بروسيا.

وأشادوا جميعًا بالمستوى الرائع للجناح المصرى والذى يعكس قيمة ومكانة مصر، وكذا التطور الكبير الذى تشهده حاليا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد افتتحت الجناح المصرى المشارك بفعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولى، حيث تشارك مصر كضيف شرف المنتدى والمنعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى.

وشارك فى مراسم الافتتاح دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى والسفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو الى جانب كل من أنطــون كوبيـاكـوف رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الكسندر بـيجلـوف عمدة مدينة سان بطرسبرج.