أمين "الأطباء البيطريين": صرف 204 آلاف جنيه منحا علاجية خلال عامين

كتبت ــ آية دعبس

قال الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة خلال الفترة من 2020/9 حتي 2022/0 نفذت العديد من الإجراءات فى عدد من الملفات، منها: لائحة لجنة العلاج الجديدة، حيث تم زيادة عدد بنود الأمراض المستحقة باللائحة إلى 70 بند بدلاً من 17 فقط حتي يتسني تطبيق قواعد وأسس جديدة وضبط لآليات صرف المنح العلاجية حتي تصل إلى مستحقيها، وقد استفاد من ذلك التعديل عدد 1150 طبيبا بيطريا بقيمة 204 آلاف و400 جنيه.

وأضاف سيف، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية، المنعقدة الآن، أنه تم تعديل لائحة لجنة الاجتماعية و مضاعفة قيم المنح الإجتماعية وضم إعانة المواليد للجنة وقد استفاد من ذلك التعديل عدد 2176 طبيبا بيطريا، بإجمالي مبلغ 2841000 جنيه، أما المنح المنصرفة لحالات الوفاة من النقابة العامة، فهى:

- تم صرف مبلغ 322000 جنيه لعدد 322 طبيبا بيطريا.

- المنح المنصرفة من اتحاد المهن الطبية :

تم صرف مبلغ 19357342 جنيها لعدد 7066 طبيبا بيطريا.

وتابع: وفى الرحلات و المصايف، فقد تم تنظيم عدد 5 رحلات و قد اشترك بها عدد 154 طبيبا و205 مرافقين، كما تم حجز وحدات مصيفية تابعة للنقابة من قبل 350 طبيبا بيطريا وأسرهم، وفى سجلات قيد الأعضاء بالنقابة : - تم قيد عند 5973 طبيبا بيطريا بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، وفى سجل الأخصائيين :-

تم قيد عدد 1249 طبيبا بيطريا بسجلات الأخصائيين، وفى تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية :-

تم إصدار عدد 710 تراخيص للأطباء البيطريين لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، كما تم تسجيل عدد 1065 منشأة بيطرية بسجلات النقابة العامة .

واستطرد: تم أرشفة 40 ألف ملف من إجمالي 75999 ملفا، وجاري استكمال العمال الأرشفة، كما تم تنظيم عدد 107 دورات تدريبية بمشاركة 5072 طبيبا بيطريا، كما تم الاشتراك السنوي بخدمة 2011 لزيادة الاستفادة العملية التدريبية، كما تم صرف منح مستحقة لعدد 756 طبيبا بيطريا بإجمالي 9020760 جنيها، كما توقف العجز المالي وأصبح هناك فائض وتوقف تأخر صرف الاستحقاقات وكذلك تم زيادة الموارد الخاصة بالصندوق وزيادة عوائد الاستثمار الخاص بالودائع، كما تم افتتاح نادي الأطباء البيطريين بالعجوزة يوم 2021/9/5 بعدما تم خفض تكلفة عملية التطوير من مبلغ 18 مليونا و 273 ألف جنيه " إلي مبلغ 13 مليونا و700 ألف جنيه " وجاري تطوير الأعمال و التشغيل لتوفير خدمة أفضل لأعضاء الجمعية العمومية .

وقال: تم استحداث إدارة الشئون القانونية كما تم الحصول علي عدد 350 حكما قضائيا لصالح الأطباء البيطريين غير المثبتين بمحافظة الشرقية، وعدد 20 حكما قضائيا بمحافظة الغربية جاري تنفيذها، بالإضافة الي رفع دعوات قضائية بمحافظة المنوفية و7 دعوات قضائية بمحافظة بالجيزة.