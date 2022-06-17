آلاف الركاب الإنجليز مهددون بإلغاء رحلاتهم بسبب خفض الرحلات فى مطار جاتويك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن الركاب الإنجليز الذين من المقرر أن يسافروا من مطار جاتويك جنوب لندن هذا الصيف، قد يتم إخبارهم بإلغاء رحلاتهم هذا الصيف، بعد أن أعلن المطار، أنه سيضع حد أقصى للعمليات اليومية.

وطلب مديرو المطار من شركات الطيران، خفض جداولها الزمنية، أملا فى أن يحظى الركاب بخدمة أفضل وأكثر مصداقية.

وفى حين أن أغلب الركاب سيسافرون كما هو مخطط له، فى أكثر الأيام زحاما، إلا أن شركات الطيران أخبرت بإلغاء ما يصل إلى 50 رحلة، ما يعنى أن الآلاف من الركاب الذين يحجزوا بالفعل سيتعين عليهم إيجاد مطارات بديلة.

واتفق المطار مع شركات الخطوط الجوية على خفض العمليات من حد أقصى 900 رحلة يوميا بين مغادرة ووصل، غلى 825 فى يوليو، و850 فى أغسطس.

وسيتحمل المسافرون على متن رحلات إيزى جيت العبء الأكبر من الرحلات الملغاة، كما أنه من المتوقع أن تتأثر أيضا الخطوط الجوية البريطانية وويز غير وفيولنج.

كما يجرى مطار هيثرو محادثات مع شركات الطيرانت لخفض الرحلات، وألغت بالفعل الخطوط الجوية البريطانية التى لديها أكثر من نصف المنافذ فى هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما فى بريطانيا حوالى 120 رحلة مغادرة يوميا قبل الموعد المحدد.

وتقول الصحيفة إن قادة شركات الطيران قدموا سلسلة من الأسباب لعمليات الإلغاء والخفض فى جداولهم الزمنية، إلا أن السبب الأساسى هو نقص العمالة.

وقطعت شركات الطيران البريطانية معا 30 ألف وظيفة خلال جائحة كورونا، عندما منع إغلاق السفر وقيود السفر الصارمة فى المملكة المتحدة غالبية الرحلات الجوية من العمل.

والآن يحاولون رفع عدد الموظفين يتعيين فريق جديد، لكن بالنسبة لكثيرين لا يحدث هذا بشكل سريع بما يكفى.