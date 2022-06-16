‫700 مليون دولار تكلفة أول مصنع لإنتاج الهيدروجين ‬والأمونيا الخضراء بالسويس

كتب عبد الحليم سالم

يقترب أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من الظهور للنور، وذلك بالشراكة بين شركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة بنشمارك الطاقة ولا سيما بعد تذليل العديد م العقبات والحصول على الموافقات اللازمة لتدشين المصنع الجديد.

أشار المهندس حمدى جابر العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة النصر للأسمدة لـ"اليوم السابع" أن المشروع يتكلف نحو 700 مليون دولار، لافتا إنه تقرر أن يكون المشروع على مرحلة واحدة متكاملة، بحيث يتم إنتاج الأمونيا الخضراء مع التركيز على تصدير الإنتاج للخارج، مما يساهم فى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

يذكر إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة بنشمارك باور انترناشونال فى أغسطس 2019 ، حيث منحت شركة النصر لشركة المشروع قطعة أرض بمساحة حوالى 460 ألف متر مربع لإقامة المصنع عليها وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، وتقع بنطاق مجمع مصانع الشركة بمنطقة عتاقه بمحافظة السويس.