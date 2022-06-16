وزارة العدل الألمانية تدعو المحامي الدولي خالد أبوبكر لإحياء ذكرى مقتل مروة الشربيني

تلقى المحامي الدولى خالد أبوبكر دعوة رسمية من وزارة العدل بحكومة دريسدن الألمانية لحضور فعالية تنظمها ولاية ساكسوني وحكومة دريسدن ووزارة العدل والخارجية الألمانية، بمناسبة ذكري وفاة الطبيبة المصرية مروة الشربيني، التي تعتبر ألمانيا ذكرى وفاتها فرصة لنبذ العنصرية والتطرف، والتي لقت مصرعها علي يد عنصري ألماني أثناء وجودها للشهادة في محكمة دريسدن، وقد تلقت هجوما "أمام القاضي أثناء نظر الجلسة" من القاتل بإحدى عشرة طعنة بسكين استطاع الدخول بها إلى قاعة المحكمة.

ومثل المحامي الدولي خالد أبوبكر عن أسرة مروة الشربيني في المحاكمة، وصدر تشريع في ألمانيا في هذا التوقيت وبمناسبة هذه القضية يعطي الحق لمحامي المجني عليه بالترافع بلغة غير اللغة الألمانية.

وسجلت محمة دريسدن الألمانية أول تطبيق لهذا القانون وأعطت تصريحا للمحامي المصري خالد أبوبكر بالمرافعة أمامها باللغة العربية، ليصبح أول محام عربي يترافع باللغة العربية في تاريخ ألمانيا.

وتداولت الجلسات وكانت تشهد حضورا إعلاميا مكثفا وقتها واخليت المحكمة من كافة القضايا لنظر هذه القضية وسط إجراءات أمنية مشددة جدا.

وحكم علي القاتل بالسجن مدى الحياة وهي أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون الألماني.

وتعاود مدينة دريسدن ووزارتا العدل والخارجية الألمانية إحياء هذه الذكرى يوم الأول من يوليو القادم، وقررت دعوة المحامي الدولي خالد ابوبكر لحضور هذا الاحتفال بشكل رسمي، وإلقاء كلمة في حضور وزير العدل والمسؤولين في وزارة الخارجية وولاية ساكسوني.