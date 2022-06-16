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واشنطن: الصراع الروسى الأوكرانى يجب حله عن طريق الدبلوماسية

الخميس، 16 يونيو 2022 07:34 م
واشنطن: الصراع الروسى الأوكرانى يجب حله عن طريق الدبلوماسية سوليفان
كتب أحمد عرفة

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أكد جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضغط على السلطات الأوكرانية لتقديم تنازلات لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي،: لن نضغط عليهم ونطالب بتنازلات إقليمية، ونعتقد أن هذا سيشكل خطأ صريحا ويتعارض مع القانون الدولى.

وأوضح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس حاليا مسألة دعم أوكرانيا عن طريق تزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية.

وتابع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، : في النهاية، نعتقد أن هذا الصراع يجب حله عن طريق الدبلوماسية.


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