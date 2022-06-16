هندسة حلوان تنظم مبادرة "هنسوقلك" للمشروعات الطلابية

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الهندسة جامعة حلوان وأسرة من أجل مصر مبادرة بعنوان "هنسوقلك"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة، والدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر وياسر الجبالى مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، ومسئول الأسرة.

تأتى المبادرة لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، ويتم ذلك من خلال إرسال الطلاب نبذة عن مشروعاتهم وفيديوهات لها، وهو ما يسهم بدوره في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التى ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.

وتقدم جامعة حلوان اهتماما كبيرا بالمشروعات الطلابية التى تتواكب مع واقع واحتياجات المجتمع وتسعى لخدمته بإسهامات الطلاب فى تطبيقها، واستغلال الطاقات الكامنة لديهم ودفع المواهب الشابة التى تزخر بها الجامعة إلى النور.