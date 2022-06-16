نجم ضخم عمره 7 مليارات سنة يزين ليالى الصيف 2022 يشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي خلال ليالي يونيو الصافية وطوال فصل الصيف نجم أكبر 25 مرة من الشمس، وعمره حوالى سبعة مليارات سنة وهو رابع ألمع نجم في سماء الليل يظهر باللون البرتقالى المصفر بشكل واضح عند النظر إليه بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقى بداية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذا النجم هو نجم السماك الرامح أو(أركتوروس) فى كوكبة العواء الذى يبعد مسافة 37 سنة ضوئية فقط من الأرض.

والسماك الرامح نجم أحمر عملاق، مما يعنى أنه يتضخم ويقترب من نهاية حياته، وفى النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن نجم الشعرى اليمانية يكون أكثر إشراقًا منه، ولكن نظرًا لأن نجم الشعرى اليمانية لن يكون مرئيًا حتى الشتاء، فإن السماك الرامح سيسطر على سماء الليل.