نائب وزير السياحة تناقش سبل زيادةالحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر

كتب محمد أسعد

التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة، بالسفير وائل حامد سفير مصر لدى دولة الهند وذلك لمناقشة سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى المقصد السياحي المصرى، وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وممثلون عن كل من غرفة المنشآت الفندقية، وشركات ووكالات السفر والسياحة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على اهتمام الوزارة بالترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة في الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها السوق الهندي وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية تسليط الضوء على السياحة الثقافية في مصر في حملات الترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق الهندى، خاصة في ظل شغف السائح الهندى بالسياحة الثقافية واهتمامه بزيارة الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية.

كما تم الإشارة إلى أن السفارة المصرية في الهند بصدد تنظيم عدد من الأحداث الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، كما أنه سيتم تنظيم مسابقة للطهى في الهند يشارك فيها طهاة مصريون.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس يضم ممثلين عن كبرى شركات السياحة في الهند مع نظرائهم المصريين لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة.