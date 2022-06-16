اليوم السابع
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مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة القصير

الخميس، 16 يونيو 2022 01:27 م
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة القصير مواعيد ضخ المياه بالقصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة القصير، نظرا لحدوث عطل مفاجأ بمحطة مياه القصير جنوب البحر الأحمر.
 
واكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن يوم السبت المقبل سيتم ضخ المياه لمنطقة العوينة والجرف والعدوة والمستشفي المركزي، ومناطق رافع مبارك ومساكن ابو النصر. 
 
كما اكدت علي ضخ المياه يوم الأحد لمناطق السيول والمستعمرة والثامنة، والاثنين المقبل بمنطقة الاذاعة والتلفزيون والصناعية والأبنودية، وعمارات السيدة خديجة والمنطقة الرابعة .
 
كذلك يتم ضخ المياه يوم الثلاثاء المقبل لعمارات العوينة الجديدة والجزء الشمالي ورافع مبارك ، ورافع التوطين والمستشفي المركزي، ويوم الاربعاء سيتم الضخ لمناطق شنيشن، والتقوي، وخلف المخابرات، وعمارات ابو النصر، والمستشفي المركزي وعمارات ابو النصر . 
 
ويوم الخميس يتم الضخ لمناطق عمارات 144، وتوشكي والسبع عمارات، وبلوكات مجلس المدينة، والامل وامتداد الامل، ويوم الجمعة منطقة الثالثة، ومنخفض التكاليف، والجمعية .
 
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن تعديل مواعيد ضخ المياه
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن تعديل مواعيد ضخ المياه

 


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