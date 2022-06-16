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الخميس، 16 يونيو 2022 03:53 م
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مسلحون أوكرانيون يفخخون مصنعا بلوجانسك بـ50 طنا من المتفجرات

الخميس، 16 يونيو 2022 03:35 م
مسلحون أوكرانيون يفخخون مصنعا بلوجانسك بـ50 طنا من المتفجرات أوكرانيا
وكالات

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قال فيتالي كيسيليوف مساعد وزير داخلية جمهورية لوجانسك الشعبية اليوم، إن مسلحين أوكرانيين زرعوا أكثر من 50 طنا من المتفجرات في مصنع "زاريا" في بلدة روبيجني التابعة للجمهورية.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، فقد ذكر كيسيليوف أن قوات لوغانسك عند السيطرة على هذه البلدة، وجهت ضربات صاعقة بالمدفعية، كما تقدمت المشاة بسرعة كبيرة. ووفقا له، أذهل هذا الهجوم الصاعق  "الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار".

وقال، "بفضل هذا الهجوم غير المتوقع، لم يتمكن الأوكرنيون من تفجير العبوات الناسفة الضخمة التي زرعوها في المنطقة".

واضاف: "كان هناك 50 طنا من المتفجرات في مكان واحد فقط بالمصنع، كما تم وضع متفجرات تحت الصهاريج والخزانات".
 

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