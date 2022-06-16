محافظ بورسعيد يستقبل وزير البترول ورئيس المفوضية الأوروبية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووصفت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمطار بورسعيد، خلال زياتهما للمحافظة، لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات فى مجال البترول.



ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير البترول ورئيسة المفوضية الأوروبية، لمحافظة بورسعيد، مثنيا على الجهود المتواصلة للمهندس طارق الملا وزير البترول ودعمه المثمر لمحافظة بورسعيد فى مجال البترول، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا فى غير مسبوق فى مجال البترول والثروة المعدنية تماشيا مع التنمية فى كل الاتجاهات.



ومن جانبه أشاد وزير البترول بالتنمية الشاملة التى جرت على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة، والتى جاءت نتيجة العمل المتواصل والجاد لتحقيق التطور الذى تستهدفه الدولة المصرية على أرض بورسعيد، مؤكدا تقديم كل الدعم لمحافظة بورسعيد لإنجاز مزيد من خطط التنمية والتطوير.



المحافظ والوزير ورئيس المفوضية ببورسعيد



المحافظ والوزير ورئيس المفوضية



المحافظ ووزير البترول









