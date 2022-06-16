محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الإعدادية وأبطال العالم فى المصارعة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

كرم اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، أبناء المحافظة المتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية وكذلك أبطال المصارعة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالإسماعيلية لحصولهم على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية للمصارعة للناشئين والشباب بدولة المغرب.



وحضر فعاليات التكريم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل، السكرتير المساعد وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسامي عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب و الرياضة، والقيادات التعليمية، بجانب أولياء أمور الطلاب والطالبات.



وحرص محافظ الإسماعيلية على تهنئة الطلاب من المتفوقين الذين اجتهدوا ليثبتوا تفوقهم، مقدمًا التهنئة أيضاً لأولياء الأمور الذين قاموا بتهيئة المناخ المناسب وبذل قصارى جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم، كما أثنى "بشارة" على المعلمين ودورهم المؤثر فى إنجاح العملية التعليمية، مؤكدا أنه دائما ما تكون لهم البصمة في تشكيل أبنائنا الطلاب علميًا وخلقيًا، كذلك قدم التهنئة للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبًا باستمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق المحافظة مراكز متميزة فى كل المجالات.



وأعرب محافظ الإسماعيلية عن فخره بالطلاب المتفوقين الذين أصبحوا نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر، فيما قدم أولياء أمور الطلاب شكرهم لمحافظ الإسماعيلية على هذا التكريم لأبنائهم.



وخلال حفل التكريم قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتسليم شهادات التقدير إلي الأوائل علي الشهادة الإعدادية من مدرستى مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وهم حبيبة محمد على من مدرسة النور للمكفوفين ورويدا إبراهيم السيد من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

وأوائل الشهادة الإعدادية العامة وهم مريم سليمان مسعد مجاهد (الأولي)، ونور محمد السيد سيد (أول مكرر)، وسهيلة طارق فاروق (ثالث)، وسارة محمد ( ثالث مكرر)، وخديجة خالد مصطفى (ثالث مكرر)، وزياد طارق طه محمد (ثالث مكرر)، وأنس أسامة إؤ$يبراهيم ( ثالث مكرر)، ومحمد وائل سعد (ثالث مكرر)، ورحمة محمد حسين (تاسع)، ومازن محمد كامل (تاسع مكرر)، وآلاء محمد محمود (تاسع مكرر)، وحليمة محمد عبد الحى (تاسع مكرر).



كما كرم محافظ الإسماعيلية أيضًا أبطال المصارعة الحاصلين على 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وهم عبدالرحمن السيد عبدالرحمن "ميدالية ذهبية"، مصارعة حرة، وحسين محمد عبده "ذهبية" للمصارعة الحرة و"فضية" للمصارعة الرومانية، وعمر محمد أمين "ذهبية" للمصارعة الحرة و"ذهبية" للمصارعة الرومانية، وغرام إيهاب غريب "ذهبية" مصارعة نسائية، وسما وليد أحمد "ذهبية"، مصارعة نسائية.

وفي ختام الحفل حرص محافظ الإسماعيلية على إلتقاط الصور التذكارية مع المتفوقين والحاصلين على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وأبطال المصارعة تقديرًا لتفوقهم العملى والرياضي.





تكريم الأوائل (1)



تكريم الأوائل (2)



تكريم الأوائل (3)



تكريم الأوائل (4)



تكريم الأوائل (5)



تكريم الأوائل (6)



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم (4)



جانب من تكريم الأوائل (1)



جانب من تكريم الأوائل (2)



جانب من تكريم الأوائل (3)









