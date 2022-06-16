محافظ أسيوط يعلن توريد 164 ألف طن قمح محلى للشون والصوامع حتى الآن.. صور

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلى بالمحافظة ليصل إلى 164 ألفا و794 طن قمح حتى اليوم بـ30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، لافتاً إلى استمرار عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي حتى 30 أغسطس القادم أو انتهاء أعمال التوريد، مؤكداً تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وحتى التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردباً عن الفدان، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لا تدخر جهداً بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.



جاء ذلك خلال لقائه العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط لمناقشة آخر المستجدات لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح فضلاً عن استمرار تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية لافتاً إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى ونجوع المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية وتكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد مشدداً على تحرير محاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم حيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.

وأضاف محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم توريد 77657 طنا و31 كجم بشون البنك الزراعي المصري و30547 طنا و696 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 46653 طنا و696 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و7947 طن و930 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و1988 طنا و931 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 164 ألفا و794 طنا و831 كجم قمح، مشيراً إلى التعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة وباقي الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليم الموردين لمستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



لقاء محافظ أسيوط مع وكيل وزارة التموين