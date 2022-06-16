اليوم السابع
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مجلس الوزراء التونسي يصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

الخميس، 16 يونيو 2022 04:01 م
مجلس الوزراء التونسي يصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن
أ ش أ

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صادق مجلس الوزراء التونسي، في اجتماعه اليوم الخميس بقصر القصبة برئاسة نجلاء بدون رمضان رئيسة الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية. 


وذكر بيان صادر اليوم عن رئاسة الحكومة التونسية أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون رقم 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 يوليو 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، ومشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.


كما صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الصخيرة من ولاية صفاقس، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرخمات من ولاية القصرين، إلى جانب مجموعة أخرى من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية. 


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