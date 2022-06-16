مبعوث الرئيس الروسى: توقف المفاوضات مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ

كتب أحمد عرفة

أكد رسلان إديليجريف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لقضايا المناخ توقف المفاوضات مع جون كيري الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لقضايا المناخ: قناعتي أننا بحاجة لفهم ما يحدث، ما هو نوع العلاقة القائمة، ما زلت مؤيدا لمبدأ أن القضايا ذات الأبعاد الدولية يجب أن توضع على رأس جدول الأعمال، النزاعات المحلية كانت وستبقى دائما دائرة.

وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لقضايا المناخ أنه لا يجوز بسبب صراع محلي إبطال الأنشطة الدولية التي تم قطع أشواط فيها من قبل. ومن الأمثلة الحية على ذلك زيادة انبعاثات حركة الطيران.