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مباشر.. ماتت غرقا وابنائها الثلاثة.. أهالى سمالوط ينتظرون وصول جثامين الضحايا

الخميس، 16 يونيو 2022 12:28 ص
مباشر.. ماتت غرقا وابنائها الثلاثة.. أهالى سمالوط ينتظرون وصول جثامين الضحايا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مز عزبة بنايمين التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيت تجمع الاهالى أمام مدخل القرية لحين وصول جثامين ضحايا الغرق، الأم وأبنائها الثلاثة فى ترعة الإبراهيمية، وسبطرت حالة من الحزن الشديد على الجميع.
 
 
وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل واطفالها الثلاثه فى ترعة الابراهيمية غرقا .
 
وقامت فرق الانقاذ من انتشال جثة الضحايا وافادت التحريات الاولية ان الضحايا هم أسماء. م – 39 سنة»، ربة منزل، وأطفالها زياد. م – 6 سنوات وشقيقيه أحمد 5 سنوات، وعبدالرحمن، 3 سنوات» مقيمون جميعا بمركز سمالوط، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام  حيث تم العثور على جثث الضحايا امام مركز بنى مزار ومطاى 
 
فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على زوج ووالد الأطفال، للتعرف على أسباب الحادث .
 
 

مديرية الامن

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العثور على جثة ضحايا

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