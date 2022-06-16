اليوم السابع
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مباحثات "سودانية - روسية" حول جهود احتواء الأزمة السياسية فى البلاد

الخميس، 16 يونيو 2022 06:00 ص
مباحثات "سودانية - روسية" حول جهود احتواء الأزمة السياسية فى البلاد رئيس المجلس السيادى السودانى عبد الفتاح برهان
وكالات

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أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني دفع الله الحاج علي حرص الدولة على تحقيق الوفاق الوطني لتشكيل الحكومة وتكملة بقية الفترة الانتقالية، وقيام انتخابات حرة.

جاء ذلك خلال لقاء الحاج علي، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الخرطوم، فلاديمير جيلتوف.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن ثمّن مواقف روسيا الداعمة والمساندة للسودان في المحافل الدولية، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في  كافة القضايا ذات الاهتمام  المشترك.

وذكرت الوكالة أن الحاج علي قدم "شرحا وافيا عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، مثمنا الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة"، وأضافت أنه أكد "حرص الدولة على تحقيق الوفاق الوطني لتشكيل الحكومة وتكملة بقية الفترة الانتقالية، وقيام انتخابات حرة".

ونقلت الوكالة عن السفير جيلتوف أن بلاده تتطلع إلى تفعيل وتنشيط الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، وترقية التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة.


السودان

اخبار السودان

عبد الفتاح برهان

فلاديمير جيلتوف



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