وقالت مجلة "جينز" العسكرية إن الرادار الجديد طراز TMMR، الذى أعلنت عنه المؤسسة الإيطالية أثناء مشاركتها فى معرض "يوروساتوري 2022" الذي تستضيفه حالياً العاصمة الفرنسية باريس، وتنتهي فعالياته غدا الجمعة، يعتمد على تقنيات "نسق المسح الإلكتروني النشط" AESA.

وأشارت إلى أنه يتمتع بقدراته على مواجهة نظم المركبات الجوية المسيرة (الطائرات المسيرة)، والتصدي للصواريخ، وقذائف المدافع، ورصد نظم الدفاع الجوي قصيرة المدى، ومنصات الاستطلاع والحماية، والمركبات، والحدود، والمناطق، والبنية التحتية الأساسية .

وقال المتحدث باسم مؤسسة "ليوناردو" على هامش مشاركته في "يوروساتورى"، إن الرادار المضاد يمكنه رصد، وتصنيف، وملاحقة الأهداف الجوية والبرية، ولاسيما الأهداف شديدة المناورة ذات الأحجام الصغيرة للغاية .

ويضيف المتحدث باسم المؤسسة أن رادار TMMR المتطور يصل مدى رصده إلى 40 كيلومتراً، ويمكنه كشف أهداف جوية على ارتفاعات تصل إلى 23 ألف قدم، ويعتمد ذلك على نوعية التهديد الذي تشكله، مؤكداً أن الرادار الجديد كان قادراً على رصد طائرة مسيّرة صغيرة جداً على مسافة 7 كيلومترات وارتفاع بلغ 3200 قدم تقريباً، لافتاً إلى أنها لم تكن طائرة مسيّرة متناهية الصغر مصنعة وفق تقنية "النانو".

وأشار إلى أن النسخة المعدلة القادمة من رادار TMMR سوف يتم تطوير لوغاريتماتها بحيث تكون قادرة على تحديد مسار المركبة المراد التقاطها، وتحسين قدرات الجهاز على تصنيفها .

وتركز مؤسسة "ليوناردو" الإيطالية المتعددة الجنسيات، التي تتخد من روما مقراً لها، على تصنيع المنتجات الدفاعية عالية التكنولوجيا في مجالات الفضاء والدفاع والأمن، وتتولى مهام تصميم المنتجات والخدمات والحلول المتكاملة وتطويرها لمصلحة حكومات وجيوش ومؤسسات في أنحاء العالم، وبلغت أرباحها 14ر14 مليار يورو في العام الماضي 2021 .

يعد معرض "يوروساتوري"، الذي يعقد كل عامين بمركز "باريس نورد فيلبينت للمعارض" في باريس، من بين أبرز معارض السلاح والصناعات الدفاعية الدولية في القطاعات البرية والجوية والإلكترونية والأمنية، ويستقطب أعداداً كبيرة من الخبراء والمسؤولين الدفاعيين والمدراء والمعنيين بصناعات الدفاع على مستوى العالم، وقد أُلغيت دورته السابقة، التي كان مقرر انعقادها في 2020، بسبب جائحة "كوفيد-19"، واجتذبت آخر دوراته في عام 2018 أكثر من 1800 عارض، وما يزيد على 57 ألف زائر من أنحاء العالم.