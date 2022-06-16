كشف ملابسات مصرع مسنة تبلغ 90 عاما وزوجة ابنها وإصابة حفيدتها بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لملابسات حادث مصرع مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، وزوجة ابنها، وإصابة حفيدتها، نتيجة انهيار سور استراحة عليهن في كرداسة، حيث تبين أن الاستراحة مغلقة، تقع على مساحة 300 متر، وخلال جلوس الضحايا أمام منزلهن، انهار السور عليهن، مما أسفر عن مصرع المسنة وزوحة ابنها وإصابة حفيدتها، وتم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد.

وكشفت معاينة رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، لمكان الحادث، أن السور يصل ارتفاعه إلى مترين ونصف، خاص باستراحة مغلقة خالية من السكان، ولا توجد شبهة جنائية، وذكر ابن المسنة ووالد المصابة، وهو شاهد عيان على الحادث، أن السور انهار عليهن فجأة خلال جلوس الضحايا أمام منزلهن المجاور للاستراحة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا بانهيار سور وسقوط ضحايا في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، وزوجة ابنها، واصابة حفيدة الأولى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.