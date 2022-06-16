قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بالسويس الجمعة والسبت

السويس – فريق المحافظات

أعلن العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس عن قطع التيار الكهربائي غداً الجمعة وبعد غد السبت عن عدد من مناطق حي السويس لاجراء الصيانة الدورية.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس أنه سيتم فصل التيار الكهربائى غداً الجمعة من الثامنة والنصف صباحَا حتي الثانية عشر ظهرَا عن حي السويس بداية من مطافئ الاربعين وحتى سينما بورتوفيق كما سيتم فصل التيار الكهربائى يوم السبت القادم عن مغذى الخليل الخاص بمحولات النور والرحاب ووايت هاوس وشندي والجزيرة وناصر من الساعة الثامنه صباحَا وحتي الثانية عشر ظهرَا.

اضاف العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس ان المحافظ اللواء عبد المجيد صقر طلب من قطاع الكهرباء بسرعة اجراء اعمال الصيانه والا تزيد فترة انقطاع التيار الكهربائى عن المواعيد المعلنة نظراً لارتفاع درجة الحرارة واستخدام المواطنين لأجهزة التبريد والتكييف .





