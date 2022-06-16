قطع الكهرباء عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر الأسبوع المقبل

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا على مدار 4 أيام، بداية من السبت حتى الخميس الأسبوع المقبل عن بعض القرى بمركزى بنى سويف وناصر، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

وبحسب البيان الوارد من القطاع فقد تقرر فصل التيار يومى السبت والاثنين 18 و20 /6 عن قرية منشأة عاصم، ويوم الأحد 6/19 عن قرية الدوية بمركز بنى سويف، ويوم الخميس 6/23 عن قرية جزيرة أبوصالح مركز ناصر.

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.