غلق 3 عيادات بالبحيرة لمخالفتها شروط التراخيص

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت، والمراكز الطبية الخاصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإدارى للمنشآت المخالفة، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملة مكبرة على المنشآت الطبية بمركز أبو المطامير، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بأبو المطامير.

وأسفر المرور الذى تم على 14 منشأة طبية عن تنفيذ 3 قرارات غلق عيادات نساء وتوليد وأشعة وأمراض قلب، كما تم ضبط 8 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتلاحظ انتهاء عقد المحرقة بعيادة نساء وتوليد وانتهاء رخصة عيادة أطفال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصه لاتخاذ شئونها.