عقد امتحان محو أمية لـ85 من المواطنين والعاملين بالخدمات المعاونة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، عن عقد امتحان فوري لمحو الأمية لعدد 85 من المواطنين وعاملين بخدمات المعاونة، وذلك بمركز ومدينة برج العرب، وتحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس المركز، وبحضور الدكتورة رحاب فريد مدير ادارة شئون الطلاب بالمحافظة، وأحمد الهلباوى مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية ببرج العرب.



وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف تقليل نسبة الأمية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.



وأكدت تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية والهيئة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية".