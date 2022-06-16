ضبط راكب أجنبى بمطار القاهرة حاول تهريب أسلحة بيضاء وطائرة محظورة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الخميس، من ضبط راكب أجنبي بحوزته أسلحة بيضاء وطائرة وجهاز GPS، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي رحلة خطوط طيران الأتحاد القادمة من أبو ظبي، أستوقف وليد جمال حسن مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء.

كلف صبري حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 روضة طارق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 3 أسلحة بيضاء لهم نصل معدني حاد وطائرة مزودة بكاميرا محظور حيازتهم وجهاز GPS يتطلب لحيازته الحصول على موافقة من الأمن العام.

أمر وائل إمبابي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحاله للنيابة المختصة.



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