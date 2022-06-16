صحيفة: الشواطئ الإسبانية تتصدر قائمة الأكثر تلوثا فى أوروبا

فاطمة شوقى

ينتشر العلم الأسود على الشواطئ الأوروبية بسبب ارتفاع نسبة التلوث ، وتتصدر الشواطئ الإسبانية قائمة الشواطئ الأكثر تلوثا في أوروبا، ويوجد فى البلد الأوروبى 48 شاطئا ملوثا، حسبما قالت صحيفة "لا راثون" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع البيئي في إسبانيا أصبح يعانى من مشكلة كبيرة ، خاصة في وجود كمية كبيرة من المواد والجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي ينتهى بها المطاف للرمى فى البحر، والتى يطلق عليها بعض الخبراء اسم "الحبيبات".

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الحبيبات أو الكريات البلاستيكية الدقيقة تؤثر بشكل خاص على الشواطئ، وهى موجودة في 92 ٪ من الشواطئ فى إسبانيا، وفقًا للبيانات التى جمعتها منظمة فيدرا Fidra.



تلوث الشواطئ

وتعتبر شواطئ كتالونيا هى الأكثر تلوثا فى إسبانيا، ومنهم شاطئ لا بينيدا في تاراجونا، حسبما أكدت دراسة أجرتها منظمة Good Karma Projects ، وهى منظمة توعية بيئية كانت تحقق في ظهور هذه الجسيمات على ساحل تاراجونا منذ عام 2018.

وأكدت المنظمة الإسبانية أنها عثر على حوالى 90 مليون حبيبة بلاستيكية على شاطئ لا بينيدا في تاراجونا.



شواطئ اسبانيا

والجدير بالذكر أن فى كلا من تاراجونا وبرشلونة يوجد أكثر من 70٪ من صناعة إنتاج البلاستيك في إسبانيا، وفقًا لبيانات جمعية الأعمال الكيميائية فى تاراجونا، فإنه تم إنتاج 19.3 طنًا من البلاستيك في تاراجونا.