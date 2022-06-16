شكوى من انقطاع المياه بقرية الحمرة فى قنا.. والوحدة المحلية ترد

أرسل القارئ محمد صالح على المقيم بقرية الحمرة بقرية الكلاحين بمركز فقط بمحافظة قنا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من انقطاع المياه بشكل متواصل من شهر رمضان وحتى الآن.
وأوضح القارئ فى شكواه: "نعانى نحن أهالى قرية نجع الحمرة والقرى المجاورة من انقطاع المياه من شهر رمضان الماضى وتقدمنا بالعديد من الشكاوى لشركة المياه نطالب فيها ضخ المياه بشكل منتظم تحل محل السيارات المحملة بالمياه التى تسيرها ولكنها لا تكفى حاجة السكان ولكن لم يتم الإستجابة ".
وقالت هبة الفولي، نائب رئيس الوحدة المحلية بقفط، إن الوحدة المحلية تبحث شكوي مواطن من ضعف وانقطاع المياه بقرية الحمرة في الكلاحين والتواصل مع شركة المياه.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة