شكوى من انقطاع المياه بقرية الحمرة فى قنا.. والوحدة المحلية ترد

أحمد جمال الدين- قنا - صابر سعيد

أرسل القارئ محمد صالح على المقيم بقرية الحمرة بقرية الكلاحين بمركز فقط بمحافظة قنا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من انقطاع المياه بشكل متواصل من شهر رمضان وحتى الآن.

وأوضح القارئ فى شكواه: "نعانى نحن أهالى قرية نجع الحمرة والقرى المجاورة من انقطاع المياه من شهر رمضان الماضى وتقدمنا بالعديد من الشكاوى لشركة المياه نطالب فيها ضخ المياه بشكل منتظم تحل محل السيارات المحملة بالمياه التى تسيرها ولكنها لا تكفى حاجة السكان ولكن لم يتم الإستجابة ".

وقالت هبة الفولي، نائب رئيس الوحدة المحلية بقفط، إن الوحدة المحلية تبحث شكوي مواطن من ضعف وانقطاع المياه بقرية الحمرة في الكلاحين والتواصل مع شركة المياه.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".