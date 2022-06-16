اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 02:12 م
أكرم القصاص
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سكان سيدى بشر قبلى بالإسكندرية يناشدون حل مشكلة تراكم الصرف الصحى.. والشركة ترد

الخميس، 16 يونيو 2022 01:41 م
سكان سيدى بشر قبلى بالإسكندرية يناشدون حل مشكلة تراكم الصرف الصحى.. والشركة ترد صرف صحى
أمنية فايد- الإسكندرية - جاكلين منير

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أرسل القارئ خطاب أحمد عطية والمقيم فى سيدى بشر قبلى منتزة أول محافظة الإسكندرية، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم مياه الصرف الصحى بشوارع الحى.

وقال: "تراكم مياه الصرف الصحى في الشوارع مع الروائح الكريهة يحول المنطقة إلى عشوائية، وكل ما نحتاج إليه هو توفير حل نهائي لهذه المشكلة نحافظ به على البيئة".
 
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، أنه جارى الإبلاغ عن مكان تراكم الصرف الصحى واتخاذ اللازم، وذلك استجابة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم مياه الصرف الصحى بشوارع منطقة سيدى بشر بالإسكندرية.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

صحافة المواطن

اليوم السابع

صحافة مواطن

الاسكندرية

صرف صحى



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