اليوم السابع
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سقوط عاطل لاتهامه بسرقة محتويات 4 شقق في العجوزة

الخميس، 16 يونيو 2022 11:59 م
سقوط عاطل لاتهامه بسرقة محتويات 4 شقق في العجوزة حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة غموض تعرض عدد من الشقق السكنية للسرقة بمنطقة العجوزة، حيث تبين أن عاطل تم التوصل لهوبته وراء ارتكاب السرقات، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بتورط عاطل في سرقة عدد من الشقق السكنية.
 
بإعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بسرقة محتويات 4 شقق، وأرشد عن المسروقات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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