اليوم السابع
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سفير مصر لدى بوخارست يبحث مع مسئول رومانى دعم وتنمية العلاقات الثنائية

الخميس، 16 يونيو 2022 09:48 م
سفير مصر لدى بوخارست يبحث مع مسئول رومانى دعم وتنمية العلاقات الثنائية مباحثات بين سفير مصر لدى بوخارست مع مسئول روماني
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، مستشار الدولة لرئيس الوزراء الروماني "يوليان كيفو"، حيث تم بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مجالات التعاون المختلفة من خلال مواصلة تفعيل أعمال اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

 

كما قدم السفير المصري الشكر لرومانيا على ما قدمته لمساعدة الطلبة المصريين خلال اجلائهم من أوكرانيا عبر رومانيا.

 

ومن جانبه، أعرب المسئول الروماني عن استعداد بلاده النظر في سبل التعاون مع مصر للحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

 

 


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