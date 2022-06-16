سائقان وراء سرقة 375 ألف جنيه من خزينة شركة فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض سرقة 375 ألف جنيه من خزينة مخزن، تابع لإحدى الشركات في كرداسة، حيث تبين أن سائق بالشركة استعان بآخر، واستوليا على مفتاخ للخزينة من الخفير المعين لتأمين المخزن، واستوليا على المبلغ المالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد تعرض خزينة شركة للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مجهولين استولوا على مبلغ 375 ألف جنيه من خزينة الشركة، الكائنة داخل مخزن تابع للشركة.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن سائق بالشركة وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعان بسائق اخر صديقه واستوليا على المفتاح الخاص بالخزينة من خفير المخزن خلال نومه، وتسلقا سور المخزن، واستوليا على النقود.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وضبط بحوزتهما مبلغ 340 ألف جنيه، وذكرا أنهما أنفقا المبلغ المتبقي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.